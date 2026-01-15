Atelier Fleurs de Bach Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Atelier Fleurs de Bach

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

2026-08-06

Les 38 fleurs de Bach, comment bien les utiliser ? Temps pour soi avec bilan émotionnel. Flacon personnalisé 30 ml. Pour adultes.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 59 00 49

The 38 Bach flowers, how to use them properly? Time for yourself with emotional assessment. Personalized 30 ml bottle. For adults.

