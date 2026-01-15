Atelier Fleurs de Bach Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Atelier Fleurs de Bach Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon jeudi 6 août 2026.
Atelier Fleurs de Bach
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 17:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Les 38 fleurs de Bach, comment bien les utiliser ? Temps pour soi avec bilan émotionnel. Flacon personnalisé 30 ml. Pour adultes.
.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 59 00 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 38 Bach flowers, how to use them properly? Time for yourself with emotional assessment. Personalized 30 ml bottle. For adults.
L’événement Atelier Fleurs de Bach Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon