Informations pratiques

Lignières

Atelier formation communication animale

2B Grande Rue Lignières Cher

Tarif : 120 – 120 – EUR

120

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 17:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Tu ressens l’appel de mieux comprendre les animaux, d’écouter au-delà des mots et de créer une connexion profonde et respectueuse avec eux ?

Cette formation est une invitation à ouvrir ton cœur et ton intuition au langage subtil du vivant.

Formation accessible aux débutants, particuliers et amoureux des animaux.

Une journée placée sous le signe de la douceur, de l’écoute et du respect du monde animal. Les places sont limitées, pensez à vous inscrire. 120 .

2B Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 79 27 85

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English :

Do you feel the call to better understand animals, to listen beyond words, and to create a deep and respectful connection with them?

This training is an invitation to open your heart and your intuition to the subtle language of living beings.

L’événement Atelier formation communication animale Lignières a été mis à jour le 2026-08-09 par OT LIGNIERES