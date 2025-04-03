Lignières

Forum des associations

Chemin de l’ange blanc Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Les associations ligniéroises et des communes environnantes vous retrouvent pour échanger sur leur activité, dans une ambiance conviviale. RDV au complexe sportif

Rencontrez les associations ligniéroises pour préparer en douceur votre rentrée et découvrez les nombreuses activités de chacune d’entre elles culture, musique, sport, loisirs, il y a pour toutes les envies. Restauration possible sur place Buvette assurée par le comité des fêtes. .

Chemin de l’ange blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 00 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The associations of Lignères will meet you to discuss their activities in a friendly atmosphere.

L’événement Forum des associations Lignières a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LIGNIERES