Forum des associations Lignières
Forum des associations Lignières samedi 12 septembre 2026.
Lignières
Forum des associations
Chemin de l’ange blanc Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Les associations ligniéroises et des communes environnantes vous retrouvent pour échanger sur leur activité, dans une ambiance conviviale. RDV au complexe sportif
Rencontrez les associations ligniéroises pour préparer en douceur votre rentrée et découvrez les nombreuses activités de chacune d’entre elles culture, musique, sport, loisirs, il y a pour toutes les envies. Restauration possible sur place Buvette assurée par le comité des fêtes. .
Chemin de l’ange blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 00 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The associations of Lignères will meet you to discuss their activities in a friendly atmosphere.
L’événement Forum des associations Lignières a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Lignières (Cher)
- Atelier tricot et crochet Lignières 27 mai 2026
- Cinémobile à Lignières Lignières 28 mai 2026
- Lecture extraits de La Symphonie du Nouveau Monde Lignières 29 mai 2026
- Week-end de stage et Boeuf Trad’ Lignières 30 mai 2026
- Tournoi de Tennis Lignières 4 juin 2026