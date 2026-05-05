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Atelier Fouille Sur les pas des Archéos D776 Monteneuf

Atelier Fouille Sur les pas des Archéos D776 Monteneuf jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : D776

Adresse : Accueil des Menhirs

Ville : 56380 Monteneuf

Département : Morbihan

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Monteneuf

Atelier Fouille Sur les pas des Archéos

D776 Accueil des Menhirs Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Glissez vous dans la peau d’un archéologue et participez à une fouille !

Du 16 juillet au 20 août 2026 les jeudis à 15h
Sur inscription, 20 personnes maximum
Dès 6 ans, atelier d’1h30   .

D776 Accueil des Menhirs Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Atelier Fouille Sur les pas des Archéos Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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