Atelier Fouille Sur les pas des Archéos D776 Monteneuf
Atelier Fouille Sur les pas des Archéos D776 Monteneuf jeudi 16 juillet 2026.
Monteneuf
Atelier Fouille Sur les pas des Archéos
D776 Accueil des Menhirs Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Glissez vous dans la peau d’un archéologue et participez à une fouille !
Du 16 juillet au 20 août 2026 les jeudis à 15h
Sur inscription, 20 personnes maximum
Dès 6 ans, atelier d’1h30 .
D776 Accueil des Menhirs Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Atelier Fouille Sur les pas des Archéos Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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