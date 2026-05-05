Atelier Fouille Sur les pas des Archéos D776 Monteneuf

Monteneuf

Atelier Fouille Sur les pas des Archéos

D776 Accueil des Menhirs Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Glissez vous dans la peau d’un archéologue et participez à une fouille !

Du 16 juillet au 20 août 2026 les jeudis à 15h

Sur inscription, 20 personnes maximum

Dès 6 ans, atelier d’1h30 .

D776 Accueil des Menhirs Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Atelier Fouille Sur les pas des Archéos Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande