Atelier fouilles archéologiques reconstituées, Les Menhirs de Monteneuf, Monteneuf
Atelier fouilles archéologiques reconstituées, Les Menhirs de Monteneuf, Monteneuf dimanche 14 juin 2026.
Atelier fouilles archéologiques reconstituées Dimanche 14 juin, 15h30 Les Menhirs de Monteneuf Morbihan
Jauge limitée à 20 personnes, la réservation sur notre site internet est recommandée. Possibilité de se joindre à l’atelier sans réservation préalable si la jaune limite n’est pas atteinte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Afin de comprendre le travail réalisé par les archéologues ainsi que l’histoire des lieux, glissez-vous dans la peau d’un archéologue et participez à un chantier de fouille reconstitué.
Pelle et pinceau en main, prêts ? Fouillez !!
Les Menhirs de Monteneuf D776, 56380 Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne https://menhirsmonteneuf.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://menhirsmonteneuf.fr/ »}] Sur ce site, plus de 500 mégalithes ont été trouvés suite à des fouilles archéologiques entre 1989 et 1995. Présence d’un parking proche de l’accueil des menhirs, présence de toilettes, de tables de pique-nique et de poubelles.
Afin de comprendre le travail réalisé par les archéologues ainsi que l’histoire des lieux, glissez-vous dans la peau d’un archéologue et participez à un chantier de fouille reconstitué.
© De l’Oust à Brocéliande Communauté
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