Atelier fouilles archéologiques reconstituées, Les Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

Atelier fouilles archéologiques reconstituées Dimanche 14 juin, 15h30 Les Menhirs de Monteneuf Morbihan

Jauge limitée à 20 personnes, la réservation sur notre site internet est recommandée. Possibilité de se joindre à l’atelier sans réservation préalable si la jaune limite n’est pas atteinte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Afin de comprendre le travail réalisé par les archéologues ainsi que l’histoire des lieux, glissez-vous dans la peau d’un archéologue et participez à un chantier de fouille reconstitué.

Pelle et pinceau en main, prêts ? Fouillez !!

Les Menhirs de Monteneuf D776, 56380 Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne https://menhirsmonteneuf.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://menhirsmonteneuf.fr/ »}] Sur ce site, plus de 500 mégalithes ont été trouvés suite à des fouilles archéologiques entre 1989 et 1995. Présence d’un parking proche de l’accueil des menhirs, présence de toilettes, de tables de pique-nique et de poubelles.

Afin de comprendre le travail réalisé par les archéologues ainsi que l’histoire des lieux, glissez-vous dans la peau d’un archéologue et participez à un chantier de fouille reconstitué.

© De l’Oust à Brocéliande Communauté