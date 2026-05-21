Journées Européennes de l’Archéologie visites guidées D776 Monteneuf

Monteneuf

Journées Européennes de l’Archéologie visites guidées

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Quand les pierres nous parlent Visite guidée [durée 1h]

Cette nouvelle édition des JEA valorise la mémoire du sol , qui aborde l’archéologie et son actualité à travers le schiste, roche emblématique de notre territoire.

Différents formats (exposition, atelier, visite, projection documentaire…) vous sont proposés afin de découvrir le patrimoine invisible sous nos pieds ! Nous vous invitons à remonter les pages de la Pré(histoire) pour mieux comprendre la complexité des territoires à travers le temps.

Samedi et dimanche à 14h30 nous proposons des visites guidées accompagnés d’un(e) médiateur(ice) partez à la découverte des traces laissées sur les menhirs de la Préhistoire à nos jours afin de comprendre l’histoire du site. .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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L’événement Journées Européennes de l’Archéologie visites guidées Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande