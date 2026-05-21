Journées Européennes de l’Archéologie visites guidées D776 Monteneuf
Journées Européennes de l’Archéologie visites guidées D776 Monteneuf samedi 13 juin 2026.
Monteneuf
Journées Européennes de l’Archéologie visites guidées
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Quand les pierres nous parlent Visite guidée [durée 1h]
Cette nouvelle édition des JEA valorise la mémoire du sol , qui aborde l’archéologie et son actualité à travers le schiste, roche emblématique de notre territoire.
Différents formats (exposition, atelier, visite, projection documentaire…) vous sont proposés afin de découvrir le patrimoine invisible sous nos pieds ! Nous vous invitons à remonter les pages de la Pré(histoire) pour mieux comprendre la complexité des territoires à travers le temps.
Samedi et dimanche à 14h30 nous proposons des visites guidées accompagnés d’un(e) médiateur(ice) partez à la découverte des traces laissées sur les menhirs de la Préhistoire à nos jours afin de comprendre l’histoire du site. .
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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L’événement Journées Européennes de l’Archéologie visites guidées Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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