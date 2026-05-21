Journées Européennes de l’Archéologie Pioche ton caillou ! D776 Monteneuf

Monteneuf

Journées Européennes de l’Archéologie Pioche ton caillou !

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

En continu Pioche ton caillou ! [En continu de 14h à 18h]

Mini visites de 15 minutes

Au détour d’un menhir venez à la rencontre de notre médiateur(ice) pour un temps d’échange décalé. Tirez au sort un thème dans la besace de Pascal(e) Strati pour en apprendre plus sur les menhirs et l’archéologie ! .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Pioche ton caillou ! Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande