Journées Européennes de l’Archéologie Pioche ton caillou ! D776 Monteneuf
Journées Européennes de l’Archéologie Pioche ton caillou ! D776 Monteneuf samedi 13 juin 2026.
Monteneuf
Journées Européennes de l’Archéologie Pioche ton caillou !
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
En continu Pioche ton caillou ! [En continu de 14h à 18h]
Mini visites de 15 minutes
Au détour d’un menhir venez à la rencontre de notre médiateur(ice) pour un temps d’échange décalé. Tirez au sort un thème dans la besace de Pascal(e) Strati pour en apprendre plus sur les menhirs et l’archéologie ! .
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Pioche ton caillou ! Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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