Journées Européennes de l’Archéologie soirée Le schiste au crépuscule D776 Monteneuf

Monteneuf

Journées Européennes de l’Archéologie soirée Le schiste au crépuscule

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Cette nouvelle édition des JEA valorise la mémoire du sol , qui aborde l’archéologie et son actualité à travers le schiste, roche emblématique de notre territoire.

Différents formats (exposition, atelier, visite, projection documentaire…) vous sont proposés afin de découvrir le patrimoine invisible sous nos pieds ! Nous vous invitons à remonter les pages de la Pré(histoire) pour mieux comprendre la complexité des territoires à travers le temps.

Samedi 13 juin Soirée Le schiste au crépuscule [21h15-23h]

Découverte du site mégalithique au crépuscule suivi de la projection du documentaire Les peuples de l’anneau

21h15 Instant de schiste Venez découvrir le schiste et les menhirs au crépuscule. Quelle est donc cette pierre ? Quelles traces peut-on retrouver dessus ? Accompagnés d’un(e) médiateur(ice) partez à la découverte du schiste et des menhirs, suivi d’un temps d’introduction du documentaire.

22h 23h Projection du film documentaire Les Peuples de l’anneau durée 56 minutes 2011

Un archéologue, Yvan Pailler, se lance dans une enquête ethnoarchéologique qui l’emmène de la Bretagne au Mali, en passant par les Alpes et la Nouvelle-Guinée, à la rencontre des peuples qui fabriquent et portent encore des anneaux en pierre.

Réalisé par Fred Hilgemann .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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L’événement Journées Européennes de l’Archéologie soirée Le schiste au crépuscule Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande