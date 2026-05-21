Journées Européennes de l’Archéologie Le schiste dans tous ses états D776 Monteneuf

Monteneuf

Journées Européennes de l’Archéologie Le schiste dans tous ses états

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Exposition en continu tout le week-end Le schiste dans tous ses états

Exposition prêtée par le FAR de St Just

Au travers de nombreux clichés et textes explicatifs, l’exposition a pour vocation de présenter le schiste comme matériau indissociable du patrimoine local. Dans l’architecture, les palis et même les mégalithes, celui-ci se décline sous toutes les formes (FAR St Just)

Exposition prêtée par le FAR de St Just .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Le schiste dans tous ses états Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande