Journées Européennes de l’Archéologie Le schiste dans tous ses états D776 Monteneuf
Journées Européennes de l’Archéologie Le schiste dans tous ses états D776 Monteneuf samedi 13 juin 2026.
Monteneuf
Journées Européennes de l’Archéologie Le schiste dans tous ses états
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Exposition en continu tout le week-end Le schiste dans tous ses états
Exposition prêtée par le FAR de St Just
Au travers de nombreux clichés et textes explicatifs, l’exposition a pour vocation de présenter le schiste comme matériau indissociable du patrimoine local. Dans l’architecture, les palis et même les mégalithes, celui-ci se décline sous toutes les formes (FAR St Just)
Exposition prêtée par le FAR de St Just .
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Le schiste dans tous ses états Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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