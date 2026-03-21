Une carte sensible est une alternative à la cartographie classique. Il s’agit de représenter des émotions, des ressentis, en utilisant le principe classique de la carte. Pas d’inquiétude, quel que soit son niveau artistique, chacun.e peut réaliser une carte sensible, notamment parce que les traits utilisés peuvent être très simples ou très schématiques. Alors, le 20 juin avec Wandrille, auteur de BD, on fédère tous les talents et toutes les bonnes volontés pour réaliser notre carte sensible du quartier et faire d’Hélène Berr la médiathèque la plus stylée de l’été.

Samedi 20 juin de 14h à 17h

Tout public – Entrée libre

À propos de l’auteur

Wandrille Leroy, plus connu sous son pseudonyme Wandrille est éditeur, auteur et enseignant de bande dessinée. Au sortir de l’École des arts décoratifs de Paris, il fonde dès 2004 les éditions Warum avec Benoît Preteseille.

En 2007, il auto-édite La Psychanalyse des super-héros et fera perdurer ce concept au sein des éditions Vraoum, qu’il crée l’année suivante. Fin 2010, il devient scénariste de la bédénovela en ligne Les Autres Gens créée par Thomas Cadène et y participe régulièrement jusqu’à son arrêt mi 2012. Il s’occupera ensuite du design graphique de son édition papier chez Dupuis. Il publie en 2014 la bande dessinée Premières Vendanges chez Delcourt avec Anne-Lise Nalin au dessin.

En janvier 2016, il reçoit au nom de Warum un prix en catégorie Patrimoine au Festival d’Angoulême pour le titre Vater und sohn : Père et Fils, l’intégrale d’E.O. Plauen. En 2021, il devient directeur de collection chez Delcourt. Il rejoint la Villa Mais d’Ici, friche artistique à Aubervilliers.

En 2022, il dessine et édite une carte de son quartier, qu’il commercialise avec succès, puis décide en 2025 de créer les éditions Ici sont les dragons, consacrées uniquement à l’édition de cartes et plans artistiques. La même année, il développe les éditions Aux Confins au sein du groupe Steinkis, un label dédié à la fiction étrangère.

Depuis 2018, il est professeur de bande dessinée, notamment à l’Académie Delcourt, expérience dont il tire la série Mes Génies prépubliée sur Instagram avant de sortir en 2020 à La Cafetière (2 tomes parus). Cet artiste hyperactif a aussi créé ou coorganisé divers blogs, festivals, podcasts et jeux…

L’été est là. Pour l’occasion, on réalise une grande fresque participative à la médiathèque en dessinant ensemble une carte sensible du quartier…

Le samedi 20 juin 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



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