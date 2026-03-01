Atelier, Fresque collective La Vendée du Sud, entre Lay et Marais La Distylerie Luçon

Atelier, Fresque collective La Vendée du Sud, entre Lay et Marais

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Une aventure artistique et conviviale à vivre ensemble !

Après une rapide présentation de l’espace immersif de la Distylerie, participez à la création d’une fresque collective. Laissez libre cours à votre créativité pour raconter la Vendée du Sud et retranscrire, à votre façon, la beauté de ses villages et de ses paysages.

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés de plus de 8 ans.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

An artistic and convivial adventure to experience together!

