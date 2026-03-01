Atelier, Fresque collective La Vendée du Sud, entre Lay et Marais La Distylerie Luçon
Atelier, Fresque collective La Vendée du Sud, entre Lay et Marais La Distylerie Luçon samedi 21 mars 2026.
Atelier, Fresque collective La Vendée du Sud, entre Lay et Marais
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-03-21 10:30:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
2026-03-21
Une aventure artistique et conviviale à vivre ensemble !
Après une rapide présentation de l’espace immersif de la Distylerie, participez à la création d’une fresque collective. Laissez libre cours à votre créativité pour raconter la Vendée du Sud et retranscrire, à votre façon, la beauté de ses villages et de ses paysages.
Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés de plus de 8 ans.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
An artistic and convivial adventure to experience together!
L’événement Atelier, Fresque collective La Vendée du Sud, entre Lay et Marais Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud