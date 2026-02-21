Atelier fusion Atelier Tence

Atelier fusion

Atelier 7, chemin de Blanc Tence Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Conception du dessin, découpe du verre, application de la grisaille sur une pièce en verre de 15 x 15 cm.

Atelier 7, chemin de Blanc Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Design, glass cutting, application of grisaille on a 15 x 15 cm glass piece.

