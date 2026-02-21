Atelier fusion Atelier Tence
Atelier fusion Atelier Tence jeudi 16 juillet 2026.
Atelier fusion
Atelier 7, chemin de Blanc Tence Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Conception du dessin, découpe du verre, application de la grisaille sur une pièce en verre de 15 x 15 cm.
.
Atelier 7, chemin de Blanc Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Design, glass cutting, application of grisaille on a 15 x 15 cm glass piece.
L’événement Atelier fusion Tence a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon