Atelier Gagner du temps en cuisine, moins de stress, plus de plaisie Brioude

Atelier Gagner du temps en cuisine, moins de stress, plus de plaisie
53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 11:00:00
2026-04-11
Si nous apprenions à manger ensemble ?
4 ateliers ludiques et accessibles à tous, animés par 2 diététiciennes pour prendre plaisir à manger sain quel que soit son budget
.
53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 03 89 71 alim.solidaire43@gmail.com
English :
How about learning to eat together?
4 fun workshops accessible to all, led by 2 dieticians to help you enjoy healthy eating, whatever your budget
