[Atelier] « Gardes Barrières : à la croisée des chemins », Musée du chemin de fer, Nîmes

Informations pratiques

[Atelier] « Gardes Barrières : à la croisée des chemins » 19 et 20 septembre Musée du chemin de fer Gard

Tarif d’entrée : 6 €/personne. Gratuit pour les – de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cet atelier interactif vous invite à découvrir l’histoire des gardes-barrières et le fonctionnement des anciens passages à niveau.

À travers la présentation de pièces aujourd’hui disparues ou en voie de disparition, il retrace l’évolution de ces dispositifs ferroviaires et met en lumière un patrimoine technique méconnu, témoin d’une riche histoire.

Musée du chemin de fer 97 rue Pierre Semard, 30000 Nîmes Nîmes 30972 Richelieu Gard Occitanie 04 66 36 02 51 http://www.aaatv30.fr Ouvert en 1988 par l’association L’Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur SNCF, ce musée offre une occasion unique de découvrir le monde ferroviaire d’avant l’ère de la traction électrique. Vous pourrez admirer des locomotives à vapeur, des bielles et des modèles réduits exposés avec passion.

Cet atelier interactif vous invite à découvrir l’histoire des gardes-barrières et le fonctionnement des anciens passages à niveau.