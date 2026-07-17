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Atelier Gravure, Centre nature, Colombes

dimanche 20 septembre 2026 · Centre nature · Colombes

Atelier Gravure, Centre nature, Colombes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre nature
Adresse
16, rue Solférino, 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
A partir de 5 ans ; passage libre sur le créneau horaire

Atelier Gravure Dimanche 20 septembre, 14h30 Centre nature Hauts-de-Seine

A partir de 5 ans ; passage libre sur le créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Gravez à la pointe des briques alimentaires de récupération, puis encrez et imprimez vos créations sur papier à l’aide d’une machine à pâtes !

Centre nature 16, rue Solférino, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147803587 https://www.colombes.fr/annuaire/centre-nature/
Atelier gravure

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