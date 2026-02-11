ATELIER GRAVURE SUR VERRE Chapelle des Calvairiennes Mayenne
ATELIER GRAVURE SUR VERRE Chapelle des Calvairiennes Mayenne mercredi 3 juin 2026.
Tarif : 3 EUR
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03 16:30:00
2026-06-03
Participez à un atelier Gravure sur verre avec Éléonore Gold-Dalg le mercredi 3 juin de 15h à 16h30.
Cet atelier a lieu dans le cadre de l’exposition d’Éléonore Gold-Dalg, Formes fertiles à La Chapelle des Calvairiennes.
Titre Atelier Gravure sur verre
Artiste Éléonore Gold-Dalg
Genre Atelier
Durée 1h30
Public Tout public dès 15 ans
Tarifs tarif unique 3€, réservation conseillée .
Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
English :
Take part in a glass engraving workshop with Éléonore Gold-Dalg on Wednesday June 3 from 3pm to 4.30pm.
L’événement ATELIER GRAVURE SUR VERRE Mayenne a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Mayenne Co