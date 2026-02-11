ATELIER GRAVURE SUR VERRE Chapelle des Calvairiennes Mayenne

ATELIER GRAVURE SUR VERRE

Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne Mayenne

Participez à un atelier Gravure sur verre avec Éléonore Gold-Dalg le mercredi 3 juin de 15h à 16h30.

Cet atelier a lieu dans le cadre de l’exposition d’Éléonore Gold-Dalg, Formes fertiles à La Chapelle des Calvairiennes.

Artiste Éléonore Gold-Dalg

Durée 1h30

Public Tout public dès 15 ans

Tarifs tarif unique 3€, réservation conseillée .

English :

Take part in a glass engraving workshop with Éléonore Gold-Dalg on Wednesday June 3 from 3pm to 4.30pm.

