Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier herbier encadré avec Graines de botaniste WoMa Paris

Atelier herbier encadré avec Graines de botaniste WoMa Paris

Atelier herbier encadré avec Graines de botaniste WoMa Paris vendredi 11 octobre 2024.

Lieu : WoMa

Adresse : 15 bis rue Léon Giraud

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 11 octobre 2024

Fin : samedi 3 octobre 2026

Tarif : <p>50 euros</p>

En semi-autonomie, vous découvrirez tous les secrets d’un herbier réussi. Laissez libre-cour à votre imagination et réalisez une couronne de fleurs, un coeur, votre initiale… A s’offrir, ou pourquoi pas à offrir ?

Attention, l’atelier du 20/05 se trouvera à Etagère café, 51 rue Léon Frot, Paris 11.

Un atelier ludique, à faire entre amis, où vous créerez un herbier personnalisé à partir de fleurs séchées à la main, dans une ferme florale en Normandie.
Le samedi 03 octobre 2026
de 10h00 à 11h30
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h00 à 11h30
Le dimanche 05 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le dimanche 21 juin 2026
de 14h00 à 15h30
payant

50 euros

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-10-11T21:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T15:30:00+02:00;2026-07-05T14:30:00+02:00_2026-07-05T16:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T11:30:00+02:00;2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T11:30:00+02:00

WoMa 15 bis rue Léon Giraud  75019 Paris
https://www.facebook.com/people/Graines-de-botaniste/61552282340105/ https://www.facebook.com/people/Graines-de-botaniste/61552282340105/


Afficher la carte du lieu WoMa et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)