Atelier herbier encadré avec Graines de botaniste WoMa Paris

En semi-autonomie, vous découvrirez tous les secrets d’un herbier réussi. Laissez libre-cour à votre imagination et réalisez une couronne de fleurs, un coeur, votre initiale… A s’offrir, ou pourquoi pas à offrir ?

Attention, l’atelier du 20/05 se trouvera à Etagère café, 51 rue Léon Frot, Paris 11.

Un atelier ludique, à faire entre amis, où vous créerez un herbier personnalisé à partir de fleurs séchées à la main, dans une ferme florale en Normandie.

Le samedi 03 octobre 2026

de 10h00 à 11h30

Le dimanche 20 septembre 2026

de 10h00 à 11h30

Le dimanche 05 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

Le dimanche 21 juin 2026

de 14h00 à 15h30

payant

50 euros

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-10-11T21:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T15:30:00+02:00;2026-07-05T14:30:00+02:00_2026-07-05T16:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T11:30:00+02:00;2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T11:30:00+02:00

WoMa 15 bis rue Léon Giraud 75019 Paris

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