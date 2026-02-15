Atelier, Héroine de bande dessinée La Distylerie Luçon

Atelier, Héroine de bande dessinée

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

2026-05-20

Un atelier animé par l’artiste illustratrice Ka Dracis !

Laissez-vous guider par l’artiste illustratrice Ka Dracis pour donner vie à votre personnage féminin de bande dessinée et lui créer son univers !

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

A workshop led by illustrator Ka Dracis!

