Atelier hôtel à insectes chemin du jardin historique Mont-Dauphin

Mont-Dauphin

Atelier hôtel à insectes

chemin du jardin historique Jardin historique Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 15:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Brico-nature au programme création d’un hôtel à insectes pour accueillir abeilles solitaires et petites bêtes utiles. Astuces, matériaux et bonne humeur au rendez-vous pour un atelier ludique, engagé et un brin décalé. Les insectes vont adorer !

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chemin du jardin historique Jardin historique Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

The program includes the creation of an insect hotel to house solitary bees and other useful creatures. Tips, materials and good humor will be on hand for a fun, committed and slightly offbeat workshop. Insects will love it!

L’événement Atelier hôtel à insectes Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras