Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier IA niveau avancé : Les secrets du prompt Médiathèque Françoise Sagan Paris

Atelier IA niveau avancé : Les secrets du prompt Médiathèque Françoise Sagan Paris

Atelier IA niveau avancé : Les secrets du prompt Médiathèque Françoise Sagan Paris mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Françoise Sagan

Adresse : 8 rue Léon Schwartzenberg

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : <p></p>

Explorez les secrets du prompt engineering à travers des
exemples concrets qui vous éclaireront. Plongez dans la pratique du prompt
parfait pour révéler tout le potentiel de ChatGPT, tout en explorant ses
limites et en maîtrisant quelques techniques de contournement.

Informations pratiques

Atelier le mercredi 10 juin de 19h à 21h30 au 2ème étage de la médiathèque

Réservation obligatoire

Découvrez le pouvoir du prompt et l’art essentiel de sa rédaction pour atteindre des résultats parfaits !
Le mercredi 10 juin 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-11T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T21:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg  75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr


Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)