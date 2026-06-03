Il y a des jours où on est gonflé·e à bloc et d’autres où on est plutôt mou·e du genou. Mais est-ce vraiment un problème ?! Viens créer des sculptures molles autour des expositions de la saison, gonflables et dégonflables selon ton humeur, dans un atelier Tok-Tok léger comme l’air.

Informations pratiques

Où: hamo, nouveau lieu dédié à l’éducation, la médiation et l’inclusion par l’art.

Qui : Pour les enfants de 6 à 12 ans (sans les parents !)

Quand : Le samedi 18 avril, le lundi 20 avril, les samedis 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin, 25 juillet, 8 et 22 août et 5 septembre.

L’équipe de médiation vous remercie d’arriver au hamo quelques minutes en avance afin que l’activité débute à l’heure. Le Palais de Tokyo se réserve le droit de refuser l’accès à l’activité au-delà de 10mn de retard.

Un samedi sur deux de 14h30 à 16h30 jusqu’au 13 septembre.

Le samedi 05 septembre 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 22 août 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 08 août 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 25 juillet 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 20 juin 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 06 juin 2026

de 14h30 à 16h30

payant

Tarif unique 15€

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-05T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:30:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00;2026-06-20T14:30:00+02:00_2026-06-20T16:30:00+02:00;2026-07-25T14:30:00+02:00_2026-07-25T16:30:00+02:00;2026-08-08T14:30:00+02:00_2026-08-08T16:30:00+02:00;2026-08-22T14:30:00+02:00_2026-08-22T16:30:00+02:00;2026-09-05T14:30:00+02:00_2026-09-05T16:30:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

https://palaisdetokyo.com/evenement/atelier-tok-tok-2/?_gl=1%2a1o58h7v%2a_up%2aMQ..%2a_ga%2aMTEyOTA1NjE5MC4xNzgwMzAzNjU5%2a_ga_123%2aczE3ODAzMDM2NTkkbzEkZzAkdDE3ODAzMDM2NTkkajYwJGwwJGg2NjA5MzgxMjM.%2a_ga_XLXE8XP511%2aczE3ODAzMDM2NTkkbzEkZzAkdDE3ODAzMDM2NTkkajYwJGwwJGgw +33181973588 https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo



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