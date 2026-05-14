Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier IA niveau expert : Maîtrisez les outils avancés de l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris

Atelier IA niveau expert : Maîtrisez les outils avancés de l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris

Atelier IA niveau expert : Maîtrisez les outils avancés de l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Françoise Sagan

Adresse : 8 rue Léon Schwartzenberg

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : <p></p>

Dans cet atelier, nous reverrons la structure du prompt et son impact sur la qualité des réponses, avant d’explorer les fonctionnalités avancées de l’outil : la mémoire, les commandes personnalisées et les GPTs spécialisés.
Vous découvrirez aussi NotebookLM, l’assistant de Google qui résume, explique et organise vos documents, ainsi qu’un outil en ligne de détection de textes générés par IA, pour apprendre à repérer les productions artificielles.
À travers des démonstrations et des exercices pratiques, vous apprendrez à configurer ChatGPT selon vos besoins, à gagner du temps et à adopter un usage critique, éthique et efficace de l’intelligence artificielle.

Informations pratiques

Atelier le mercredi 24 juin de 19h à 21h30 au 2ème étage de la médiathèque

Réservation obligatoire

Vous connaissez déjà ChatGPT ? Passez au niveau expert !
Le mercredi 24 juin 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T19:00:00+02:00_2026-06-24T21:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg  75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr


Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)