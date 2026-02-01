Atelier : Imaginez votre jardin : de la conception des espaces au choix des végétaux, CAUE 25, Besancon

Informations pratiques

Atelier : Imaginez votre jardin : de la conception des espaces au choix des végétaux Vendredi 16 octobre, 14h00 CAUE 25 Doubs

Participation souhaitée de 5€ ou adhésion au CAUE du Doubs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T17:30:00+02:00

Du crayon à la bêche, la création d’un jardin à son image, comme un petit fragment de soi où les couleurs, les odeurs et les bruits s’entremêlent, et dans lequel on se sente bien, demande d’être mûri et esquissé. Après vous avoir présenté quelques principes généraux nous paraissant essentiels à la réussite de votre projet, nous vous proposons un atelier pour échanger sur l’aménagement de vos circulations, la composition de vos massifs, le choix des matériaux, les ambiances à créer…

Munissez-vous du plan de votre terrain (échelle 1/500ème ou 1/200ème ou 1/100ème suivant la dimension de votre jardin, soit 2, 5 ou 10 mm/m…), de quoi dessiner et de la liste de vos envies !

Places limitées : 12 personnes max.

CAUE 25 1 chemin de ronde du Fort Griffon 25000 Besancon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381821922 https://caue25.org https://regards.habiternosterritoires-bfc.fr;http://www.caue-observatoire.fr;http://www.scoop.it/t/le-fil-aue-des-caue-de-franche-comte;http://petitsbruits.wordpress.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 81 68 37 68 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisonhabitatdoubs.fr/imaginez-votre-jardin-de-la-conception-des-espaces-au-choix-des-vegetaux-jna2026/ »}] Association départementale de droit privé (loi 1901), qui a la mission de service public de de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation des habitants dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme, le paysage et l’environnement. Bus (arrêts Rempart, gare Viotte) ; vélocité (gare viotte et places Bouchot et Leclerc) et parking des glacis

De la conception des espaces au choix des végétaux

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