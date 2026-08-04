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Atelier initiation BD, peinture à Cazals Atelier de l’Esperluète Cazals

mardi 4 août 2026 · Atelier de l'Esperluète · Cazals

Atelier initiation BD, peinture à Cazals Atelier de l’Esperluète Cazals

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Atelier de l'Esperluète
Adresse
42, Rue des écoliers
Ville
46250 Cazals
Département
Lot
Tarif

Cazals

Atelier initiation BD, peinture à Cazals

Atelier de l’Esperluète 42, Rue des écoliers Cazals Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :
2026-08-04

animé par Sophie Delavergne

animé par Sophie Delavergne. Ouvert aux familles.

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Atelier de l’Esperluète 42, Rue des écoliers Cazals 46250 Lot Occitanie +33 7 87 38 37 20 

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English :

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L’événement Atelier initiation BD, peinture à Cazals Cazals a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cazals-Salviac

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