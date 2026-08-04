Atelier initiation BD, peinture à Cazals Atelier de l’Esperluète Cazals

Informations pratiques

Cazals

Atelier initiation BD, peinture à Cazals

Atelier de l’Esperluète 42, Rue des écoliers Cazals Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

animé par Sophie Delavergne

animé par Sophie Delavergne. Ouvert aux familles.

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Atelier de l’Esperluète 42, Rue des écoliers Cazals 46250 Lot Occitanie +33 7 87 38 37 20

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English :

Hosted by Sophie Delavergne

L’événement Atelier initiation BD, peinture à Cazals Cazals a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cazals-Salviac