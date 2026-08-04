AGENDA · Cazals
Atelier initiation BD, peinture à Cazals Atelier de l’Esperluète Cazals
mardi 4 août 2026 · Atelier de l'Esperluète · Cazals
Informations pratiques
Cazals
Atelier initiation BD, peinture à Cazals
Atelier de l’Esperluète 42, Rue des écoliers Cazals Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
animé par Sophie Delavergne
animé par Sophie Delavergne. Ouvert aux familles.
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Atelier de l’Esperluète 42, Rue des écoliers Cazals 46250 Lot Occitanie +33 7 87 38 37 20
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English :
Hosted by Sophie Delavergne
L’événement Atelier initiation BD, peinture à Cazals Cazals a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cazals-Salviac
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