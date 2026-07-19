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Concert à Cazals Cazals

mercredi 19 août 2026 · Cazals

Concert à Cazals Cazals

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Chapelle
Ville
46250 Cazals
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Cazals

Concert à Cazals

Chapelle Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Chants traditionnels anglais et écossais délivrés par le choeur de la Chapelle St Salvator de l'Université St Andrews en Écosse dans la chapelle de Cazals.

Chants traditionnels anglais et écossais délivrés par le choeur de la Chapelle St Salvator de l'Université St Andrews en Écosse dans la chapelle de Cazals.

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Chapelle Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 67 20 98 90 

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English :

Traditional English and Scottish songs performed by the St. Salvator Chapel Choir of the University of St. Andrews in Scotland at the Cazals Chapel.

L’événement Concert à Cazals Cazals a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Gourdon

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