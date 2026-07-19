Informations pratiques

Cazals

Concert à Cazals

Chapelle Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Chants traditionnels anglais et écossais délivrés par le choeur de la Chapelle St Salvator de l'Université St Andrews en Écosse dans la chapelle de Cazals.

Chants traditionnels anglais et écossais délivrés par le choeur de la Chapelle St Salvator de l'Université St Andrews en Écosse dans la chapelle de Cazals.

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Chapelle Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 67 20 98 90

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English :

Traditional English and Scottish songs performed by the St. Salvator Chapel Choir of the University of St. Andrews in Scotland at the Cazals Chapel.

L’événement Concert à Cazals Cazals a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Gourdon