Atelier Inititation au martelage végétal Atelier des Lumilles Mauléon

Mauléon

Atelier Inititation au martelage végétal

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Laisse la nature s’exprimer directement sur du textile ! Le martelage végétal, c’est la magie de transférer les pigments naturels de feuilles et de fleurs en les frappant au marteau. Un procédé zéro chimie, 100 % naturel, qui donne des résultats toujours uniques. Repars avec ta création poétique !

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

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English : Atelier Inititation au martelage végétal

L’événement Atelier Inititation au martelage végétal Mauléon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Bocage Bressuirais