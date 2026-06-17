Atelier Inititation au martelage végétal Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier Inititation au martelage végétal Atelier des Lumilles Mauléon mercredi 15 juillet 2026.
Mauléon
Atelier Inititation au martelage végétal
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Laisse la nature s’exprimer directement sur du textile ! Le martelage végétal, c’est la magie de transférer les pigments naturels de feuilles et de fleurs en les frappant au marteau. Un procédé zéro chimie, 100 % naturel, qui donne des résultats toujours uniques. Repars avec ta création poétique !
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
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English : Atelier Inititation au martelage végétal
L’événement Atelier Inititation au martelage végétal Mauléon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Bocage Bressuirais
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