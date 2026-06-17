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Atelier Inititation au martelage végétal Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Inititation au martelage végétal Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Inititation au martelage végétal Atelier des Lumilles Mauléon mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Atelier des Lumilles

Adresse : 55 Grand'Rue

Ville : 79700 Mauléon

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 35 35 Tarif de base plein tarif

Mauléon

Atelier Inititation au martelage végétal

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Laisse la nature s’exprimer directement sur du textile ! Le martelage végétal, c’est la magie de transférer les pigments naturels de feuilles et de fleurs en les frappant au marteau. Un procédé zéro chimie, 100 % naturel, qui donne des résultats toujours uniques. Repars avec ta création poétique !
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.   .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31  atelierdeslumilles@gmail.com

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English : Atelier Inititation au martelage végétal

L’événement Atelier Inititation au martelage végétal Mauléon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Bocage Bressuirais

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