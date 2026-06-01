Musée L’Abbaye Exposition Regards croisés Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Mauléon

Musée L’Abbaye Exposition Regards croisés

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-26 2026-06-27 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18

L’art contemporain s’invite au musée l’Abbaye à Mauléon et au musée à Bressuire.

Cet été, les musées du Bocage Bressuirais accueillent une sélection d’œuvres prêtées par le Fonds Régional d’Art Contemporain du Poitou-Charentes, une institution publique chargée de constituer et de diffuser une collection d’art contemporain sur tout le territoire.

Photographies de Christophe Loiseau et Gabriel Verger, sculptures de Ben et d’Emilie Perotto, broderies du collectif Škart et de Kristina Solomoukha, ou encore peintures de Simon Hantaï, Vera Molnar ou Sarah Morris et bien d’autres la diversité des pratiques présentées offre un panorama vivant de la création actuelle. Ces œuvres variées dialoguent avec les collections permanentes des musées. .

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

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English : Musée L’Abbaye Exposition Regards croisés

L’événement Musée L’Abbaye Exposition Regards croisés Mauléon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bocage Bressuirais