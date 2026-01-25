Musée L’Abbaye Atelier Ma carte à broder Place de l’Hotel de Ville Mauléon
Musée L’Abbaye Atelier Ma carte à broder Place de l’Hotel de Ville Mauléon mercredi 8 juillet 2026.
Mauléon
Musée L’Abbaye Atelier Ma carte à broder
Place de l’Hotel de Ville Musée l’Abbaye Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05
Découvre les broderies présentées au musée, puis crée ta propre carte brodée en jouant avec les fils et les couleurs.
Tout public, à partir de 6 ans, sur réservation. .
Place de l’Hotel de Ville Musée l’Abbaye Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr
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English : Musée L’Abbaye Atelier Ma carte à broder
L’événement Musée L’Abbaye Atelier Ma carte à broder Mauléon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Bocage Bressuirais
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