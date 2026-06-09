Chapell’Fest LA CHAPELLE-LARGEAU Mauléon

Mauléon

Chapell’Fest

LA CHAPELLE-LARGEAU Espace Emile Roux Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Comité des Fêtes de la Chapelle-Largeau vous invite à la 5ᵉ édition du Chapell’Fest ! Venez partager une soirée festive et conviviale avec le groupe Karambol pour lancer les festivités, suivie de notre tête d’affiche, Joyeux Bordel, pour un concert explosif et une ambiance de folie.

Repas traiteur sur Helloasso.com.

Bar et restauration sur place. .

LA CHAPELLE-LARGEAU Espace Emile Roux Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 49 81 36 cfchapelle79700@gmail.com

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English : Chapell’Fest

L’événement Chapell’Fest Mauléon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bocage Bressuirais