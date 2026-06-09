Chapell’Fest LA CHAPELLE-LARGEAU Mauléon
Chapell’Fest LA CHAPELLE-LARGEAU Mauléon samedi 4 juillet 2026.
Mauléon
Chapell’Fest
LA CHAPELLE-LARGEAU Espace Emile Roux Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Comité des Fêtes de la Chapelle-Largeau vous invite à la 5ᵉ édition du Chapell’Fest ! Venez partager une soirée festive et conviviale avec le groupe Karambol pour lancer les festivités, suivie de notre tête d’affiche, Joyeux Bordel, pour un concert explosif et une ambiance de folie.
Repas traiteur sur Helloasso.com.
Bar et restauration sur place. .
LA CHAPELLE-LARGEAU Espace Emile Roux Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 49 81 36 cfchapelle79700@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chapell’Fest
L’événement Chapell’Fest Mauléon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Mauléon (Deux-Sèvres)
- Visite Site de Pyrome Parking La Corbelière de Moulins Mauléon 13 juin 2026
- Atelier Badge fleuri Atelier des Lumilles Mauléon 13 juin 2026
- Fête de la musique Mauléon Mauléon 21 juin 2026
- Musée L’Abbaye Exposition Regards croisés Place de l’Hotel de Ville Mauléon 24 juin 2026
- Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs MOULINS Mauléon 24 juin 2026