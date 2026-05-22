Bibliothèques ambulantes Lectures au parc Aire de jeux Mauléon
Bibliothèques ambulantes Lectures au parc Aire de jeux Mauléon jeudi 9 juillet 2026.
Mauléon
Bibliothèques ambulantes Lectures au parc
Aire de jeux 9 Rue des Tanneries Loublande Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Les livres s’évadent et les bibliothèques prennent leur quartier d’été. Venez vous détendre en profitant de la bibliothèque hors les murs. .
Aire de jeux 9 Rue des Tanneries Loublande Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
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L’événement Bibliothèques ambulantes Lectures au parc Mauléon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Bocage Bressuirais
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