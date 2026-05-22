Bibliothèques ambulantes Lectures au parc Aire de jeux Mauléon

Mauléon

Bibliothèques ambulantes Lectures au parc

Aire de jeux 9 Rue des Tanneries Loublande Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Les livres s’évadent et les bibliothèques prennent leur quartier d’été. Venez vous détendre en profitant de la bibliothèque hors les murs. .

Aire de jeux 9 Rue des Tanneries Loublande Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

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English : Bibliothèques ambulantes Lectures au parc

L’événement Bibliothèques ambulantes Lectures au parc Mauléon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Bocage Bressuirais