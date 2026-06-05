Visite découverte de l’exposition Osez l’art contemporain Place de l’Hotel de Ville Mauléon
Visite découverte de l’exposition Osez l’art contemporain Place de l’Hotel de Ville Mauléon samedi 11 juillet 2026.
Mauléon
Visite découverte de l’exposition Osez l’art contemporain
Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:30:00
fin : 2026-07-25 16:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22
Osez l’art contemporain” visite découverte de l’exposition estivale.
En une heure, explorez la variété de la création contemporaine, peinture, sculpture, photographie ou encore broderie. Une visite de l’exposition temporaire pour mieux comprendre et interroger l’art contemporain, en dialogue avec les collections du musée. .
Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr
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English : Visite découverte de l’exposition Osez l’art contemporain
L’événement Visite découverte de l’exposition Osez l’art contemporain Mauléon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bocage Bressuirais
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