Rencontre d’auteur Bande son du cercle des ronces Cour du CSC Mauléon

Mauléon

Rencontre d’auteur Bande son du cercle des ronces

Cour du CSC 6 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Pour ce roman, Le Cercle des ronces édité aux éditions Gallimard jeunesse, Camille Anssel est le lauréat 2025 du concours du premier roman jeunesse. L’auteur et musicien Camille Anssel propose une présentation de ceroman jeunesse, en mêlant lectures, compositions musicales et anecdotes. Un concert intimiste avec ukulélé.

Tout public, sur réservation. .

Cour du CSC 6 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

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English : Rencontre d’auteur Bande son du cercle des ronces

L’événement Rencontre d’auteur Bande son du cercle des ronces Mauléon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Bocage Bressuirais