Musée L’Abbaye Atelier Peinture et papiers froissés Place de l’Hotel de Ville Mauléon vendredi 10 juillet 2026.

Mauléon

Musée L’Abbaye Atelier Peinture et papiers froissés

Place de l’Hotel de Ville Musée l’Abbaye Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07

Comme le peintre Simon Hantaï exposé au musée, explore une nouvelle manière de peindre à l’aide de papiers froissés.

Tout public, à partir de 5 ans, sur réservation. .

Place de l’Hotel de Ville Musée l’Abbaye Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

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English : Musée L’Abbaye Atelier Peinture et papiers froissés

L’événement Musée L’Abbaye Atelier Peinture et papiers froissés Mauléon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bocage Bressuirais