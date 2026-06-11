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Atelier Porte-gobelet Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Porte-gobelet Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Porte-gobelet Atelier des Lumilles Mauléon vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Atelier des Lumilles

Adresse : 55 Grand'Rue

Ville : 79700 Mauléon

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 50 50 Tarif de base plein tarif

Mauléon

Atelier Porte-gobelet

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-03 18:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Animé par Aurélie du Poisson Bleu.
Viens t’initier à l’art du crochet. Une passionnée te guidera pour que tu puisses créer un porte-gobelet/gourde. Tu apprendras le cercle magique, les mailles serrées, les augmentations, les brides et les mailles en l’air.
Vous pouvez venir avec votre matériel (Crochet 3mm).
+ Supplément de 5 € si l’enseignante fournit le crochet et vous repartez avec.
À partir de 12 ans.   .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31  atelierdeslumilles@gmail.com

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English : Atelier Porte-gobelet

L’événement Atelier Porte-gobelet Mauléon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais

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