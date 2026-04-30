Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive Atelier des Lumilles Mauléon

Mauléon

Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Laissez l’eau et les couleurs guider votre créativité et faire jaillir la beauté des fleurs.

Atelier animé par Elodie Lenoir.

À partir de 15 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

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English : Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive

L’événement Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive Mauléon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais