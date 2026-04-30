Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive Atelier des Lumilles Mauléon samedi 27 juin 2026.
Mauléon
Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Laissez l’eau et les couleurs guider votre créativité et faire jaillir la beauté des fleurs.
Atelier animé par Elodie Lenoir.
À partir de 15 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
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English : Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive
L’événement Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive Mauléon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais
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