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Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive Atelier des Lumilles Mauléon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Atelier des Lumilles

Adresse : 55 Grand'Rue

Ville : 79700 Mauléon

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 45 45 Tarif de base plein tarif

Mauléon

Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Laissez l’eau et les couleurs guider votre créativité et faire jaillir la beauté des fleurs.
Atelier animé par Elodie Lenoir.
À partir de 15 ans.   .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31  atelierdeslumilles@gmail.com

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English : Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive

L’événement Atelier Portrait fleuri et aquarelle intuitive Mauléon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais

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