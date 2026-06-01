Mauléon

Fête de la musique Mauléon

Centre-ville Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Nouvelle édition de la Fête de la musique de Mauléon !

Déambulez dans le centre-ville au rythme des nombreux artistes qui animeront la soirée.

Nous vous dévoilerons la programmation détaillée très prochainement.

Restauration et buvette sur place. .

Centre-ville Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 00

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English : Fête de la musique Mauléon

L’événement Fête de la musique Mauléon Mauléon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais