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Fête de la musique Mauléon Mauléon

Fête de la musique Mauléon Mauléon

Fête de la musique Mauléon Mauléon dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 79700 Mauléon

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Mauléon

Fête de la musique Mauléon

Centre-ville Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Nouvelle édition de la Fête de la musique de Mauléon !
Déambulez dans le centre-ville au rythme des nombreux artistes qui animeront la soirée.
Nous vous dévoilerons la programmation détaillée très prochainement.
Restauration et buvette sur place.   .

Centre-ville Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 00 

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English : Fête de la musique Mauléon

L’événement Fête de la musique Mauléon Mauléon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais

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