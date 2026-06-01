Fête de la musique Mauléon Mauléon
Fête de la musique Mauléon Mauléon dimanche 21 juin 2026.
Mauléon
Fête de la musique Mauléon
Centre-ville Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Nouvelle édition de la Fête de la musique de Mauléon !
Déambulez dans le centre-ville au rythme des nombreux artistes qui animeront la soirée.
Nous vous dévoilerons la programmation détaillée très prochainement.
Restauration et buvette sur place. .
Centre-ville Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 00
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English : Fête de la musique Mauléon
L’événement Fête de la musique Mauléon Mauléon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais
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