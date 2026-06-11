Atelier Mon mémo de points de broderie Atelier des Lumilles Mauléon vendredi 10 juillet 2026.

Mauléon

Atelier Mon mémo de points de broderie

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Rendez-vous pour 3 h de partage où je vous accompagne étape par étape, pour apprendre et maîtriser les principaux points de base de broderie. Lors de cet atelier, nous allons créer ensemble votre premier mémo d’échantillon de points de broderie, et je vous livrerai toutes mes astuces et techniques pour que vous puissiez être autonome une fois chez vous.

Matériel de broderie inclus en plus de votre modèle d’échantillon de points repartez avec votre tambour, votre assortiment d’aiguilles et un guide des points abordés pendant l’atelier.

Places limitées à 6 personnes.

À partir de 12 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Mon mémo de points de broderie

L’événement Atelier Mon mémo de points de broderie Mauléon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais