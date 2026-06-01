Atelier Inrap : Archéomaquette, Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle, Le Palais
Atelier Inrap : Archéomaquette, Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle, Le Palais samedi 13 juin 2026.
Atelier Inrap : Archéomaquette 13 et 14 juin Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
L’archéomaquette est un outil de médiation ludique conçu et produit par l’Inrap pour expliquer l’archéologie préventive à un large public. Il permet d’illustrer de façon concrète les étapes d’une fouille, du projet d’aménagement à l’interprétation des données et ainsi de faire comprendre la démarche de sauvegarde par l’étude.
Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle 45 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne
L’archéomaquette est un outil de médiation ludique conçu et produit par l’Inrap pour expliquer l’archéologie préventive à un large public. Il permet d’illustrer de façon concrète les étapes d’une du…
©Inrap
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