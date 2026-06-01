Atelier Inrap : découverte de l’anthropologie, Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle, Le Palais

Atelier Inrap : découverte de l’anthropologie 13 et 14 juin Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Grâce à l’étude des restes de corps humains découverts lors de fouilles, les anthropologues peuvent déterminer l’âge, le sexe, les conditions de vie d’un individu ainsi que la cause de son décès. Ils analysent également les pratiques funéraires des populations qui nous ont précédés et les traitements réservés aux défunts. Cet atelier vous permettra de découvrir le travail et les outils des anthropologues.

Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle 45 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne

Grâce à l’étude des restes de corps humains découverts lors de fouilles, les anthropologues peuvent déterminer l’âge, le sexe, les conditions de vie d’un individu ainsi que la cause de son décès. Ils…

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