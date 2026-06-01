Atelier Inrap : l’archéologie du bâti, Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle, Le Palais
Atelier Inrap : l’archéologie du bâti, Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle, Le Palais samedi 13 juin 2026.
Atelier Inrap : l’archéologie du bâti 13 et 14 juin Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
À travers cet atelier, découvrez les méthodes en archéologie du bâti (analyse stratigraphique, des matériaux, reconstitution des états anciens) et retrouvez les traces des constructions plus anciennes qui se cachent derrière la façade d’une boulangerie du XXIe siècle.
Village de l’archéologie de Le Palais – La Chapelle 45 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne
À travers cet atelier, découvrez les méthodes en archéologie du bâti (analyse stratigraphique, des matériaux, reconstitution des états anciens) et retrouvez les traces des constructions plus qui se…
©Inrap
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