Atelier : jardin en coin, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes

Atelier : jardin en coin Dimanche 7 juin, 10h30, 16h00 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Réalisez votre jardin miniature en recyclant de vieux pots.

Matériel fourni.

À partir de 6 ans.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0562423737 »}, {« type »: « email », « value »: « chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr »}] Son jardin botanique agrémenté de sculptures et de maquettes d’architectures invite également à un moment de détente.

Rendez-vous aux jardins