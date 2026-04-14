Atelier Jardinage, Territoires – Maison de l’Écologie, Saint-Denis

Atelier Jardinage Samedi 6 juin, 10h00 Territoires – Maison de l’Écologie Seine-Saint-Denis

Pour cet événement, le nombre de places est limité. Pour s’inscrire, merci d’envoyer un mail à maisonecologiesaintdenis@gmail.com ou d’appeler le 01 80 89 36 18.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Que vous ayez un jardin, un balcon ou simplement l’envie de mettre les mains dans la terre, cet atelier jardinage vous invite à (re)découvrir les bases pour cultiver et entretenir vos plantes au fil des saisons. Célébrons ensemble le retour des beaux jours et agissons pour la biodiversité en faisons fleurir nos espaces !

Au plaisir de jardiner à vos côtés ! ☀️

Territoires – Maison de l’Écologie 102 rue Henri-Barbusse 93200 Saint-denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France +33180893618 https://www.assoterritoires.com/maison-ecologie-saint-denis/ [{« type »: « email », « value »: « maisonecologiesaintdenis@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0180893618 »}] Inaugurée en décembre 2019, la Maison de l’Écologie de Saint-Denis est un lieu de sensibilisation et de rencontres autour des thématiques de l’environnement et de la transition écologique, portée par l’association Territoires et soutenu par la Ville de Saint-Denis.

La Maison de l’Écologie propose des activités variées comme des ateliers pratiques, des conférences, des projections, des rencontres professionnelles ou encore des expositions. De nombreux sujets sont mis en lumière lors de ces animations comme l’énergie, la qualité de l’eau, la mobilité douce, le climat, la biodiversité, les déchets et pleins d’autres encore !

Elle est également un centre ressources avec une bibliothèque permettant de consulter sur place des ouvrages et des magazines sur toutes les thématiques environnementales.

La Maison de l’Écologie est ouvert à tou.te.s avec une programmation riche autour de la transition écologique ! Les activités sont proposées gratuitement, contactez-nous pour vous inscrire.

Si vous participez à notre visite, vous pourrez découvrir la maison de l’Écologie, mais aussi notre exploitation maraichère bio, notre jardin pédagogique et notre bâtiment biosourcé, L’Oasis Fertile. MÉTRO – Ligne 13

Saint-Denis Université

BUS – Arrêt Henri Barbusse

Lignes 253, 255, 11, 256,356

À PIED – 20 minutes

Depuis la mairie de Saint-Denis.

VÉLO – 7 minutes

Depuis la mairie de Saint-Denis.

Atelier jardinage

©elisetrab