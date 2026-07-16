Atelier jaspage, Bibliothèque Saint-Corneille, Compiègne

Informations pratiques

Atelier jaspage Samedi 3 octobre, 15h30 Bibliothèque Saint-Corneille Oise

Atelier divisé en 2 sessions d’une heure et demie chacune, ouverte à 8 participants maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Longtemps réservé aux ouvrages anciens, le jaspage (les tranches de livres colorées ou décorées) revient aujourd’hui à la mode, notamment dans les éditions young adult.

Cet atelier vous permettra de vous initier à cette technique, qui consiste à décorer les tranches des livres par différentes applications de couleurs, de motifs ou d’effets.

Un moment pour explorer le livre comme objet d’art et de savoir-faire.

Bibliothèque Saint-Corneille Place du Change, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 0344418375 https://bibliotheques.compiegne.fr/infos-pratiques/vos-bibliotheques/176-saint-corneille [{« type »: « phone », « value »: « 03.44.23.57.57 »}] Ancrée en plein cœur de la Cité Impériale, la Bibliothèque Saint-Corneille, entièrement réhabilitée en 2007, sur les vestiges de l’Abbaye Saint-Corneille.

Elle offre une vue sur le centre-ville grâce à sa verrière contemporaine, s’élève sur trois niveaux spacieux et lumineux.

Facilement accessibles par ascenseur, ces derniers accueillent quelques 88 000 documents (livres, BD, DVD, périodiques) et offrent des accès internet et wifi gratuits.

Par ailleurs, une salle documentaire fait également office de salle d’étude silencieuse, très convoitée par les étudiants, lecteurs ou personnes de passage souhaitant travailler au calme.

Autres pièces maîtresses classées monuments historiques de cet édifice : un cloître restauré et datant du XIVe siècle, véritable havre de détente invitant à la lecture et un cellier de même époque, lieu prisé des chercheurs, recélant environ 20 000 documents patrimoniaux ainsi que les 4 260 remarquables trésors de sa Réserve Précieuse ! bus : Ligne 1 et 2 : arrêt Saint-Jacques. Ligne 3 : arrêt Saint-Corneille. Ligne 5 : arrêt R. Couttolenc.

Biblis en folie 2026

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