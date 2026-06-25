Atelier jaspage voie lactée Médiathèque Cerisiers

Cerisiers

Atelier jaspage voie lactée

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Apprenez à décorer la tranche de votre livre préféré avec la technique du jaspage.

Ados /adultes inscription demandée. .

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53 bibliotheque.cerisiers@gmail.com

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English : Atelier jaspage voie lactée

L’événement Atelier jaspage voie lactée Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sens et Sénonais