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Atelier jaspage voie lactée Médiathèque Cerisiers

Atelier jaspage voie lactée Médiathèque Cerisiers jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque
Adresse
2 Place de l'Église
Ville
89320 Cerisiers
Département
Yonne
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Cerisiers

Atelier jaspage voie lactée

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Apprenez à décorer la tranche de votre livre préféré avec la technique du jaspage.
Ados /adultes inscription demandée.   .

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53  bibliotheque.cerisiers@gmail.com

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English : Atelier jaspage voie lactée

L’événement Atelier jaspage voie lactée Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sens et Sénonais

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