Atelier jeune public « Réparons demain ! » en collaboration avec la bibliothèque Charlotte Delbo, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
samedi 19 septembre 2026 · INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) · Paris
Informations pratiques
Atelier jeune public « Réparons demain ! » en collaboration avec la bibliothèque Charlotte Delbo Samedi 19 septembre, 13h30 INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris
Sur inscription, 12 places maximum, à partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
« Réparons demain ! », atelier mené en partenariat avec la bibliothèque Charlotte Delbo, initie les enfants à la fragilité du patrimoine, aux multiples attaques qu’il peut subir et aux moyens d’y remédier. Ils participent, à leur manière, très librement, par le dessin ou le collage, à la restauration d’une dizaine d’œuvres emblématiques malmenées afin de leur offrir une nouvelle vie dans un petit livret qu’ils conserveront ensuite.
Lieu : INHA, galerie Colbert, Helmina von Chézy
Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.
INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« type »: « email », « value »: « inscription@inha.fr »}] [{« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}]
Atelier pour enfants « Réparons demain ! »
Atelier en partenariat avec la bibliothèque Charlotte Delbo, Journées européennes du patrimoine 2025 © INHA
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