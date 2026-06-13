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Atelier Jeune Public Visite Ludique du Château Neufchâtel-Hardelot

Atelier Jeune Public Visite Ludique du Château Neufchâtel-Hardelot vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 1 rue de la Source

Ville : 62152 Neufchâtel-Hardelot

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Neufchâtel-Hardelot

Atelier Jeune Public Visite Ludique du Château

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Difficile d’imaginer quel était le quotidien de la famille Guy qui vivait dans notre manoir au XIXe siècle. À travers différents jeux, viens te mettre dans la peau d’un gentilhomme ou d’une dame anglaise pour mener une vie de château le temps de cette visite.

Atelier enfant pour les 6-9 ans   .

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65 

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English :

L’événement Atelier Jeune Public Visite Ludique du Château Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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