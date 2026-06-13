Atelier Jeune Public Visite Ludique du Château Neufchâtel-Hardelot
Atelier Jeune Public Visite Ludique du Château Neufchâtel-Hardelot vendredi 10 juillet 2026.
Neufchâtel-Hardelot
Atelier Jeune Public Visite Ludique du Château
1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Difficile d’imaginer quel était le quotidien de la famille Guy qui vivait dans notre manoir au XIXe siècle. À travers différents jeux, viens te mettre dans la peau d’un gentilhomme ou d’une dame anglaise pour mener une vie de château le temps de cette visite.
Atelier enfant pour les 6-9 ans .
1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65
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English :
L’événement Atelier Jeune Public Visite Ludique du Château Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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