Neufchâtel-Hardelot

Atelier Jeune Public Visite Ludique du Château

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Difficile d’imaginer quel était le quotidien de la famille Guy qui vivait dans notre manoir au XIXe siècle. À travers différents jeux, viens te mettre dans la peau d’un gentilhomme ou d’une dame anglaise pour mener une vie de château le temps de cette visite.

Atelier enfant pour les 6-9 ans .

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Atelier Jeune Public Visite Ludique du Château Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale