Neufchâtel-Hardelot

Visite Guidée Franglaise

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-08

Avec la participation d’Adèle Huxley, visitez le manoir en compagnie d’un duo franco-britannique ! Découvrez les coutumes, l’art de vivre et les petites manies qui distinguent (ou rapprochent ! ) nos deux pays sous un angle intime et vivant, comme si vous y étiez conviés par deux habitantes du passé.

Horaires

18h

Public

Tout public

Tarifs

De 5 à 10 € .

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Visite Guidée Franglaise Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale