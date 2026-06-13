Visite Guidée Franglaise Neufchâtel-Hardelot
Visite Guidée Franglaise Neufchâtel-Hardelot mercredi 8 juillet 2026.
Neufchâtel-Hardelot
Visite Guidée Franglaise
1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-08
Avec la participation d’Adèle Huxley, visitez le manoir en compagnie d’un duo franco-britannique ! Découvrez les coutumes, l’art de vivre et les petites manies qui distinguent (ou rapprochent ! ) nos deux pays sous un angle intime et vivant, comme si vous y étiez conviés par deux habitantes du passé.
Horaires
18h
Public
Tout public
Tarifs
De 5 à 10 € .
1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite Guidée Franglaise Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
À voir aussi à Neufchâtel-Hardelot (Pas-de-Calais)
- Piscine Les Tritons Hardelot Neufchâtel-Hardelot 1 juillet 2026
- Exposition des œuvres de Gérard Mortier Galerie Dupuis – Neufchâtel-Hardelot 4 juillet 2026
- Atelier Jeune Public Visite Ludique du Château Neufchâtel-Hardelot 10 juillet 2026
- Marché Nocturne Neufchâtel-Hardelot 15 juillet 2026
- Atelier Jeune Public Visite Costumée Neufchâtel-Hardelot 17 juillet 2026