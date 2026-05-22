Bonnemazon

Atelier jeune Qui se cache sous l’eau ?

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Explorer le monde des abysses en créant propres vos paysages sous-marins.

Sur les pas des artistes Hicham Berrada et Nicolas Floc’h, l’atelier explore l’univers poétique des profondeurs abyssales et sous-marines. Enfants et parents imaginent ensemble les animaux et les végétaux qui pourraient s’y cacher. Un peu de dessin, de découpage et de collage… et la scène sous-marine se révèle.

– En famille, dès 3 ans accompagné par un adulte participant

– Durée 1H15

– 2 € enfant, 5 € adulte

Réservation obligatoire 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Explore the world of the abyss by creating your own underwater landscapes.

Following in the footsteps of artists Hicham Berrada and Nicolas Floc?h, this workshop explores the poetic world of the abyssal and underwater depths. Together, children and parents imagine the animals and plants that might be hiding there. A little drawing, cutting and collage? and the underwater scene is revealed.

L’événement Atelier jeune Qui se cache sous l’eau ? Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65