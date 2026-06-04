Caen

Atelier jeunes pousses un quartier à aménager

3 Rue des Acadiens Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-08-21

À la découverte du quartier de la Folie-Couvrechef, les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents pourront découvrir de nouvelles manières de penser les quartiers pour en faire des espaces plus écologiques.

Un temps de création viendra ponctuer la balade de 2 km.

À la découverte du quartier de la Folie-Couvrechef, les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents pourront découvrir de nouvelles manières de penser les quartiers pour en faire des espaces plus écologiques.

Un temps de création viendra ponctuer la balade de 2 km.

Animation pour les jeunes pousses de 8 à 10 ans proposée par le service Transition écologique de la Ville de Caen.

Départ espace 3A Centre d’animation Folie-Couvrechef. Inscriptions à inscriptions.transition@caenlamer.fr .

3 Rue des Acadiens Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr

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English : Atelier jeunes pousses un quartier à aménager

As they explore the Folie-Couvrechef district, children accompanied by their parents or grandparents can discover new ways of thinking about neighbourhoods to make them greener spaces.

The 2 km walk will be punctuated by a creative activity.

L’événement Atelier jeunes pousses un quartier à aménager Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer