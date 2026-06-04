Atelier jeunes pousses un quartier à aménager Caen
Atelier jeunes pousses un quartier à aménager Caen vendredi 21 août 2026.
Caen
Atelier jeunes pousses un quartier à aménager
3 Rue des Acadiens Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-08-21
À la découverte du quartier de la Folie-Couvrechef, les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents pourront découvrir de nouvelles manières de penser les quartiers pour en faire des espaces plus écologiques.
Un temps de création viendra ponctuer la balade de 2 km.
À la découverte du quartier de la Folie-Couvrechef, les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents pourront découvrir de nouvelles manières de penser les quartiers pour en faire des espaces plus écologiques.
Un temps de création viendra ponctuer la balade de 2 km.
Animation pour les jeunes pousses de 8 à 10 ans proposée par le service Transition écologique de la Ville de Caen.
Départ espace 3A Centre d’animation Folie-Couvrechef. Inscriptions à inscriptions.transition@caenlamer.fr .
3 Rue des Acadiens Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr
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English : Atelier jeunes pousses un quartier à aménager
As they explore the Folie-Couvrechef district, children accompanied by their parents or grandparents can discover new ways of thinking about neighbourhoods to make them greener spaces.
The 2 km walk will be punctuated by a creative activity.
L’événement Atelier jeunes pousses un quartier à aménager Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer
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