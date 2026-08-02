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Atelier jeux avec Ludi 93 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

dimanche 27 septembre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine

Atelier jeux avec Ludi 93 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Communale Saint-Ouen
Adresse
10 bis Rue de l'Hippodrome
Ville
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Département
Paris
Tarif
<p class="text">15€<br></p>

Que tu sois joueur aguerri, amateur du dimanche ou parfait débutant, cette session est faite pour toi. Viens découvrir (ou redécouvrir) le plaisir simple de jouer ensemble, autour de jeux accessibles, malins ou complètement déjantés. Seul, entre amis ou en famille, tout le monde trouve sa place autour de la table.

L’atelier est animé par une association audonienne engagée depuis 4 ans pour faire vivre les jeux de société dans un esprit festif et inclusif, par et pour les habitants de Seine-Saint-Denis.

Ici, on partage plus que des parties : on crée du lien.

Envie de lâcher les écrans pour lancer les dés ? À Communale St-Ouen, on t’embarque pour une initiation joyeuse aux jeux de société, entre stratégie, hasard et bonne humeur collective.
Le dimanche 27 septembre 2026
de 14h00 à 17h00
payant

15€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome  93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/atelier-jeux-avec-ludi-93/


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